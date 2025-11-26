CD Projekt zamierza w ciągu dwóch lat podwoić zespół pracujący w studiu w Bostonie nad „Cyberpunk 2” wobec ponad 80 osób obecnie, poinformował joint CEO Michał Nowakowski. W najbliższych latach grupa zamierza również zmienić proporcje między zespołem z Bostonu, a zespołami z Vancouver i Warszawy łącznie do ok. 50%, ponieważ zespoły z Kanady i Polski również będą się „stopniowo powiększać”.

„Obecnie część zespołu 'Cyberpunk 2′ z siedzibą w Bostonie składa się z ponad 80 członków, z których ponad 90% zajmuje stanowiska senior-level. Po osiągnięciu naszego celu, jakim było zbudowanie silnego zespołu kierowniczego, obecnie skupiamy się na zatrudnianiu większej liczby pracowników na stanowiskach średniego szczebla, aby kontynuować prace przedprodukcyjne. Planujemy rozbudowę zespołu Cyberpunk z siedzibą w Bostonie w miarę postępów projektu i podwojenie jego liczebności w ciągu najbliższych dwóch lat” – powiedział Nowakowski podczas wideokonferencji.

CD Projekt utworzył Boston Hub 2 lata temu, przypomniał.

„Rozpoczęło się to od przeniesienia głównego zespołu, w skład którego wchodzili doświadczeni pracownicy studia, wcześniej zaangażowani w tworzenie gry 'Cyberpunk 2077′ i dodatku 'Phantom Liberty’, aby przyspieszyć realizację projektu. Od tego czasu grupa ta znacznie się powiększyła, dołączając do niej wykwalifikowanych profesjonalistów z branży, którzy mają na swoim koncie udokumentowane osiągnięcia w znanych projektach AAA, takich jak 'GTA’, 'God of War’, 'World of Warcraft’ czy 'The Last of Us’ – a to tylko kilka z wielu przykładów” – wymienił joint CEO CD Projekt.

Wskazał, że „w najbliższych latach grupa zamierza również zmienić proporcje między zespołem z Bostonu a zespołami z Vancouver i Warszawy do ok. 50%, ponieważ zespoły kanadyjski i polski również będą się stopniowo powiększać”.

„Utworzenie zespołu Cyberpunk 2 z siedzibą w Bostonie umożliwiło nam kontynuowanie prac nad dwoma odrębnymi dużymi grami AAA jednocześnie” – zaznaczył Nowakowski.

W ciągu tego roku działania rekrutacyjne CD Projekt nabrały tempa, napędzane potrzebami rozwijających się projektów, podkreślił.

„Trend ten utrzymał się w ciągu ostatnich trzech miesięcy, kiedy to do studia i jego zespołów dołączyło ponad 50 utalentowanych programistów. Większość nowych pracowników dołączyła do zespołu Cyberpunk 2, który kontynuuje prace w fazie przedprodukcyjnej” – wskazał joint CEO.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews