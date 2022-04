CD Projekt pracuje nad dużym dodatkiem do „Cyberpunk 2077” i wierzy w długoterminowy sukces gry, poinformował prezes Adam Kiciński.

„Od strony zarządzania naszymi markami – niezmiennie bardzo ważna pozostaje dla nas franczyza 'Cyberpunka’, którą traktujemy jako jeden z larów naszego przyszłego rozwoju i nad którą intensywnie pracowaliśmy w minionym roku. Aktualizacje do 'Cyberpunka 2077′ zostały docenione przez społeczność graczy, a wydana w 2022 r. edycja gry na najnowszą generację konsol spotkała się z pozytywnym przyjęciem. Obecnie pracujemy nad dużym dodatkiem do gry i wierzymy w długoterminowy sukces przygód w Night City” – napisał Kiciński w liście do akcjonariuszy.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz najnowsza superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews