CD Projekt przyjął politykę zarządzania środkami finansowymi, która zastępuje dotychczas obowiązujące w tym obszarze ustalenia z 25 marca 2022 roku, podała spółka. Nowa polityka zakłada m.in., że spółka może utrzymywać w instrumentach dłużnych nie więcej niż 80% wartości środków finansowych i ma obowiązek zapewnienia dywersyfikacji w zakresie lokowania środków finansowych, gdy ich łączna wartość wynosi co najmniej 50 mln zł.



Podstawowe postanowienia polityki są następujące:

pod pojęciem środki finansowe rozumie się sumę płynnych aktywów finansowych w posiadaniu spółki w postaci środków pieniężnych, lokat bankowych oraz instrumentów dłużnych. spółka może utrzymywać w instrumentach dłużnych nie więcej niż 80% wartości środków finansowych. spółka ma obowiązek zapewnienia dywersyfikacji w zakresie lokowania środków finansowych, gdy ich łączna wartość wynosi co najmniej 50 mln zł, uwzględniając następujące ograniczenia: na moment lokowania środków pieniężnych lub nabywania instrumentów dłużnych maksymalne zaangażowanie środków finansowych w jednym podmiocie (bank lub emitent instrumentów dłużnych) wynosi 40% łącznej wartości środków finansowych; na moment lokowania środków pieniężnych lub nabywania instrumentów dłużnych maksymalne zaangażowanie środków finansowych w danym kraju wynosi 70% łącznej wartości środków finansowych. bank, w którym spółka lokuje posiadane środki finansowe lub emitent, którego instrumenty dłużne spółka nabywa, musi posiadać rating nadany przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Fitch, Moody’s lub Standard & Poor’s; rating banku, na dzień lokowania środków finansowych nie może być niższy niż BBB/Baa2; spółka może nabywać instrumenty dłużne, gdy rating emitenta jest nie niższy niż najbardziej aktualny rating Polski. spółka dopuszcza możliwość utrzymywania niezabezpieczonych pozycji w walutach obcych do 1,5% łącznej wartości środków finansowych; pozostała część ekspozycji walutowej powinna być zabezpieczana przy użyciu hedgingu naturalnego lub instrumentów pochodnych, wymieniono w komunikacie.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews