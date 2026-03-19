CD Projekt planuje przyspieszenie prac nad kluczowymi projektami w tym roku i zaproponuje fanom swoich franczyz „nowe treści”, poinformował joint CEO Michał Nowakowski.

„W trwającym roku będziemy kontynuować wzmacnianie zespołów deweloperskich i przyspieszać prace nad kluczowymi projektami. Z kolei fanom naszych franczyz chcemy zaproponować nowe treści, które pozwolą im na interakcje z uniwersami, które uwielbiają” – napisał Nowakowski w liście do akcjonariuszy, załączonym do raportu za ub.r.

W 2025 r. obchodzący swoje 10-lecie „Wiedźmin 3” przekroczył 60 mln sprzedanych kopii, natomiast „Cyberpunk 2077” sprzedał się już w ponad 35 mln egzemplarzy, przypomniał.

„Utrzymanie tak solidnej dynamiki sprzedaży wiele lat po premierach buduje naszą stabilność finansową. Pozwala nam ona z pełnym komfortem finansować równoległą produkcję kilku tytułów klasy AAA, inwestować w przełomowe innowacje oraz rozwijać nasze trzecie, autorskie IP o kryptonimie Hadar, w ramach którego rozpoczęliśmy już pierwsze prace koncepcyjne nad grą” – dodał joint CEO CD Projektu.

