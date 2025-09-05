CD Projekt podjął uchwałę w sprawie skupu do 87 914 akcji własnych, za łączną kwotę nie wyższą niż 39,56 mln zł, podała spółka. Skup będzie trwał od 8 do 30 września br. Zarząd zlecił przeprowadzenie skupu firmie inwestycyjnej Trigon Dom Maklerski.

„Celem przeprowadzenia skupu akcji własnych jest umożliwienie spółce realizacji całości lub części uprawnień nadanych uczestnikom w ramach pierwszego etapu Programu Motywacyjnego A na lata 2023-2027 poprzez złożenie uczestnikom oferty nabycia od spółki jej akcji własnych” – czytamy w komunikacie.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews