CD Projekt spodziewa się dalszego wzrostu poziomu ponoszonych inwestycji na gry i rozwój, poinformował CFO Piotr Nielubowicz. Grupa przewiduje dalszy wzrost zatrudnienia wobec łącznie niemal 800 deweloperów na koniec I półrocza.

„Wraz z postępem w realizacji naszych projektów wydatki naturalnie wzrosną. My również się rozwijamy i spodziewamy się wzrostu w kolejnych kwartałach. Wydatki odzwierciedlają zarówno rozwój naszych wewnętrznych zespołów, jak i przyspieszenie współpracy z partnerami zewnętrznymi” – powiedział Nielubowicz podczas webcastu.

Wydatki Grupy CD Projekt na prace rozwojowe związane z nowymi produkcjami w I półroczu przekroczyły 240 mln zł.

„W ciągu ostatnich trzech miesięcy znacznie przyspieszyliśmy proces rekrutacji, dzięki czemu łączna liczba utalentowanych programistów pracujących nad naszymi projektami wzrosła o 10% i osiągnęła prawie 800 osób. Wzrost ten był spowodowany przede wszystkim przez nasze dwa największe zespoły programistów – 'Wiedźmin 4′ i 'Cyberpunk 2′” – powiedział joint CEO Michał Nowakowski.

Nad „Wiedźminem 4” pracuje obecnie 444 twórców. Projekt „Cyberpunk 2”, który w II kwartale wszedł w fazę przedprodukcyjną, pozyskał 20 nowych członków zespołu i łącznie liczy ich 116.

„Przewidujemy stopniowy wzrost całkowitej liczby programistów do końca roku, szczególnie w zespołach pracujących nad projektami znajdującymi się w najbardziej zaawansowanej fazie produkcji” – zaznaczył Nowakowski.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews