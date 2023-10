CD Projekt sprzedał ponad 3 mln kopii dodatku do gry „Cyberpunk 2077: Widmo Wolności” (Phantom Liberty) na wszystkich dostępnych platformach sprzętowych do końca pierwszego tygodnia od premiery, tj. do 3 października 2023 roku włącznie, podała spółka. Według wstępnych danych łączna wartość bezpośrednich nakładów na produkcję dodatku wyniosła około 275 mln zł, a koszty realizowanej bezpośrednio przez spółkę globalnej kampanii marketingowej związanej z wprowadzeniem dodatku na rynek to około 95 mln zł.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz najnowsza superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews