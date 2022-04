Łączna sprzedaż gry „Cyberpunk 2077” przekroczyła 18 mln kopii, natomiast sprzedaż wszystkich edycji „Wiedźmina” przekroczyła 65 mln kopii, podał CD Projekt w prezentacji wynikowej.

Dane dotyczą stanu na 14 kwietnia br. Sprzedaż detaliczna do graczy (sell-through); dane szacunkowe firmy na podstawie informacji uzyskanych od dystrybutorów, zastrzeżono w prezentacji.

Plany produkcyjne CD Projekt na 2022 obejmują: prace rozwojowe nad dodatkiem do „Cyberpunk 2077”, prace rozwojowe nad nową grą „Wiedźmin” opartą na silniku Unreal Engine 5, dalsze wsparcie dla „Cyberpunk 2077”, prace rozwojowe nad grą „Wiedźmin 3: Dziki Gon” w wersji na next gen, prace rozwojowe w The Melasses Flood nad niezapowiedzianym projektem opartym na jednej z franczyz grupy, uruchomienie trybu dla jednego gracza „Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana”, dalsze wsparcie dla „Gwinta” i „Wiedźmin: Pogromcy Potworów”, prace koncepcyjne i badawcze nad niezapowiedzianymi projektami, wymieniono w prezentacji.

„Cyberpunk 2077” zadebiutował 10 grudnia 2020 r.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz najnowsza superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews