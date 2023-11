Realizacja projektu „Polaris” i budowanie zespołu w Ameryce dla kontynuacji „Cyberpunka” są kluczowymi priorytetami CD Projekt w 2024 roku, poinformował prezes Adam Kiciński. Spółka szykuje się do inwestycji w gry w skali dotąd nienotowanej w swojej dotychczasowej historii, dodał CFO Piotr Nielubowicz.

„Z pewnością 'Polaris’ jest jednym z naszych kluczowych priorytetów. Ale należy pamiętać, że jesteśmy w dewelopmencie kilku projektów jednocześnie i jest to strategiczny cel spółki. Polaris jest 'high priority’, ale budowanie zespołu w Ameryce Północnej dla 'Cyberpunka’ ma taki sam priorytet. Pracujemy także nad kolejnymi projektami poza grami wideo. Nadejdzie czas, żeby się podzielić informacjami w tej kwestii” – powiedział Kiciński podczas wideokonferencji.

Dodał, że Molasses Flood realizuje projekt „Sirius”. „Jest też 'Canis Majoris’, który jest specjalnym projektem, gdzie zaadoptujemy technologie i rozwiązania wypracowane w Polaris” – powiedział prezes.

Wskazał, że zespół projektu „Polaris” systematycznie rośnie i na koniec minionego miesiąca liczył ok. 330 deweloperów.

„Spodziewamy się, że ta liczba wzrośnie do ponad 400 w połowie następnego roku. […] Zakładamy, że w Bostonie przy projekcie 'Orion’ [kontynuacja Cyberpunka] będziemy mieli 40-50 osób w przyszłym roku” – poinformował Kiciński.

Łącznie grupa zatrudnia ok. 700 deweloperów w studiu CD Projekt Red i Molasses Flood.

Nielubowicz zaznaczył, że firma szykuje się do inwestycji w gry „w skali dotąd nienotowanej w historii spółki, realizując kilka projektów jednocześnie”. Co do ewentualnej dywidendy – stwierdził, że należy z tą kwestią poczekać przynajmniej na zamknięcie roku spółki.

„Nie komentujemy konkretnych faz projektów i nigdy tego nie robiliśmy. Oczywiście, najbardziej zaawansowany jest 'Polaris’ – następna duża gra wiedźmińska. W zasadzie każdy projekt idzie zgodnie z planem. Jednak nie podajemy guidance dla statusów poszczególnych projektów” – powiedział członek zarządu Michał Nowakowski.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz najnowsza superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews