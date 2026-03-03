CD Projekt udostępni grę „Cyberpunk 2077” w Xbox Game Pass Premium i Ultimate na konsole Xbox Series X|S i Xbox One w dniu 10 marca, podała spółka.

„CD Projekt Red ogłasza, że Cyberpunk 2077, pełna akcji gra role-playing z wciągającym otwartym światem, będzie dostępna w Xbox Game Pass Premium i Ultimate już 10 marca” – czytamy w komunikacie.

Gra będzie dostępna w planie Premium oraz Ultimate na konsolach Xbox Series X|S i Xbox One.

„Wersja Cyberpunka 2077 na Xbox Series X|S zawiera wszystkie dostępne aktualizacje, w tym liczne usprawnienia techniczne i dodatkową zawartość, taką jak zadania, pojazdy czy opcje personalizacji postaci. Gracze będą mogli wybrać tryb wydajności z 60 klatkami na sekundę lub tryb jakości z 4K Ultra HD. Użytkownicy Xbox One otrzymają dostęp do gry Cyberpunk 2077 wraz ze wszystkimi uaktualnieniami do wersji 1.6 – czyli do aktualizacji Edgerunners włącznie” – czytamy dalej.

CD Projekt to notowany na GPW deweloper gier wideo z gatunku RPG. Sztandarowymi produkcjami studia CD Projekt RED jest seria „Wiedźmin” oraz „Cyberpunk 2077”.

