CD Projekt wchodzi w najintensywniejszy okres promocji „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty”, poinformował prezes Adam Kiciński. Zarząd oczekuje „znaczącego” wyniku sprzedaży tytułu w III kwartale i liczy na okres świąteczny w IV kwartale.

„Zostało 27 dni do premiery 'Widma Wolności’. Wchodzimy w najintensywniejsza fazę promocji i z niecierpliwością czekamy na przekazanie tytułu w ręce graczy” – powiedział Kiciński podczas wideokonferencji.

Członek zarządu CD Projekt Michał Nowakowski w kwestii oczekiwań sprzedażowych wskazał, że okres premiery rozszerzenia takiego, jak „Phantom Liberty” jest podobny do premiery samej gry.

„Ostatnie tygodnie przed premierą są zwykle najbardziej znaczące, jeśli chodzi o preordery, a z kolei IV kwartał to Święta i inne okazje do prezentów. Powiedziałbym, że III kw. będzie znaczący, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych egzemplarzy, chociażby dlatego, że będzie to okres premiery. Nie będę jednak wchodził głębiej w bardziej szczegółowe oszacowania” – stwierdził Nowakowski.

Data premiery dodatku „Cyberpunk 2077: Phantom Libery” została wyznaczona na 26 września.

W odniesieniu do preorderów CFO Piotr Nielubowicz wskazał, że w segmencie CD Projekt Red ponad 18,5 mln zł to „sprzedaż w odniesieniu do przyszłych okresów”, z czego ok. 2 mln zł to dotacje. Około 3/4 z pozostałej kwoty, czyli z 16,5 mln zł, przypada na preordery „Phantom Liberty” z ostatnich 19 dni czerwca, czyli od rozpoczęcia kampanii preorder do końca raportowanego okresu, i odnosi się tylko do zamówień na PC.

Na koniec czerwca 300 osób pracowało nad „Phantom Liberty”. Obsada „Polaris” wzrosła do 250 deweloperów.

„Wzrost osobowy w projekcie 'Polaris’ będzie kontynuowany. Do tego projektu będą szczególnie przechodzić specjaliści zajmujący się dotychczas Widmem Wolności. Część oczywiście będzie przez pewien czas supportować Widmo, a inna część tego zespołu przejdzie już do projektów Orion i Hadar” – wymienił Kiciński.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zmniejszył się zespół projektu Sirius, a zespół Gwint będzie zamykany się do końca roku.

Nowakowski podtrzymał jednocześnie, że CD Projekt nie planuje kolejnych dodatków do „CP 2077”. „Phantom Liberty” jest ostatnim tytułem na dotychczasowym silniku, a studio przechodzi na Unreal. „Większość deweloperów jest już zaznajomiona z Unreal. Uważamy, że to była dobra decyzja” – skomentował Kiciński.

W kwestii projektu „Hadar” Nowakowski stwierdził ponadto, że to nie czas, by się zagłębiać w ten temat. „Praca nad nim trwa, nie mamy teraz komentarza jaka to faza” – stwierdził członek zarządu.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz najnowsza superprodukcja „Cyberpunk 2077”. Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews