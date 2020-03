CD Projekt wysłał grę „Cyberpunk 2077” do agencji ratingowych i spodziewa się wydania oceny w ciągu miesiąca, poinformował prezes Adam Kiciński.

„Mamy mały update – wysłaliśmy grę do agencji ratingowych. Po raz pierwszy ludzie spoza firmy grają w ‚Cyberpunka’. Nie jest to wersja ostateczna, ale na tyle kompletna, że nadaje się do przejścia przez osoby zewnętrzne” – powiedział dziennikarzom Kiciński.

„Dostaniemy ratingi wiekowe, potrwa to do miesiąca. Liczymy na ratingi zbliżone do tych, które otrzymał Wiedźmin 3, to jest nasz target” – dodał prezes CD Projekt.

Wskazał, że podobnie jak wcześniej z „Wiedźminem 3”, „Cyberpunk” trafi do recenzentów w wersji specjalnie zabezpieczonej kilka tygodni przed premierą, kiedy jednocześnie zostanie skierowana do fizycznej produkcji.

„Embargo na recenzje potrwa do weekendu przed premierą” – wskazał Kiciński.

Zapowiedział, że w obliczu koronawirusa CD Projekt będzie obecny na targach, jeśli będą się odbywać.

„Jeśli wydarzenia będą odwoływane będziemy pokazywać kolejne rzeczy inaczej – internet działa” – stwierdził szef CD Projekt.

Wiceprezes Piotr Nielubowicz zaznaczył, że większość kampanii marketingowej „Cyberpunka” odbędzie się kilka tygodni przed premierą zapowiedzianą na połowę września.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin”, obecnie trwają prace nad „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews