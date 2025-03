CD Projekt przewiduje, że projekt Orion (kontynuacja gry „Cyberpunk 2077”) w nadchodzących tygodniach wejdzie w fazę przedprodukcyjną, poinformował Joint CEO Michał Nowakowski.

„Zespół projektu Orion zmierza ku końcowi fazy koncepcyjnej, a to oznacza, że w nadchodzących tygodniach wejdziemy w fazę przedprodukcyjną” – powiedział Nowakowski podczas wideokonferencji.

Jeśli chodzi o projekt Sirius, wskazał, że CD Projekt zdecydował się zintegrować zespół Molasses Flood poprzez połączenie spółki z CD Projekt RED Inc. w celu zapewnienia jeszcze lepszego dopasowania zakresu i kierunku projektu.

„Choć naturalnie wiąże się to z pewnymi zmianami w kierownictwie projektu, sam projekt jest kontynuowany. Przechodząc do kolejnego projektu, remake’u Wiedźmina, ze względu na zależności w procesie produkcyjnym, m.in. związane z zasobami i technologią, zdecydowaliśmy się tymczasowo zintegrować jego rozwój z trwającymi pracami nad Wiedźminem 4. W rezultacie niewielka część pipeline jest gotowa do bardziej wydajnego rozwoju remake’u Wiedźmina” – dodał Joint CEO CD Projektu.

W kwestii trzeciego IP wskazał, że wizja projektu Hadar rozwinęła się w ciągu ostatniego roku, stając się bardziej szczegółowa.

„Wewnętrzne założenia i pomysły zostały przekształcone w główne filary, które prowadzą nas naprzód. W tym roku zespół koncentruje się na dalszym rozwoju naszego nowego IP i pracy nad fabułą gry, jednocześnie prototypując niektóre rozwiązania rozgrywki specyficzne dla Hadar. Wspomniane działania wymagają większego nakładu pracy, stąd też niedawne ogłoszenia rekrutacyjne na nowe stanowiska” – dodał Nowakowski.

Ponadto spółka obecnie pracuje również nad kilkoma nieujawnionymi projektami, z których jeden jest realizowany we współpracy z Fools Theory.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews