CD Projekt zamieścił w serwisie X informację o rocznicy gry „Cyberpunk 2077”, która przypada na 10 grudnia, jednak niczego tym wpisem nie chce zapowiadać, poinformował Global Community Director Marcin Momot.

„Niczego tym wpisem nie chcemy zapowiadać. To nasz standardowy wpis, w którym ogłaszamy urodziny postaci z gry i który publikujemy co 30 dni. Tym razem zamieściliśmy w nim również informację o rocznicy gry, ale to nie jest żadna zapowiedź. Mam nadzieję, że to wszystko wyjaśnia” – poinformował w serwisie X Momot.

Wcześniej we wpisie na profilu gry Studio przypomniało, że 10 grudnia „Cyberpunk 2077” będzie obchodził rocznicę premiery, dodając: „Bezpieczny kanał komunikacyjny ustanowiony. Przygotować się na przyjęcie transmisji priorytetowej”.

Łączna sprzedaż gry „Cyberpunk 2077” przekroczyła 35 mln kopii, podał niedawno CD Projekt.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews