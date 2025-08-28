CD Projekt zdecydował, że chce realizować projekt „Hadar”, ale ogłoszenia o projekcie będą „w odpowiednim czasie”, poinformował joint CEO Michał Nowakowski.

„’Hadar’ jest w zasadzie wciąż konceptem IP, więc nie jest to jeszcze tworzenie gry, ale pracujemy nad fabułą gry, dyskutujemy nad jej tłem. Trwają prace nad prototypem rozgrywki. […] Chcemy zrealizować ten projekt, więc decyzja jest w pewnym sensie podjęta, jeśli chodzi o kierunek, w którym pójdziemy z pracami nad grą. Ogłoszenia będą w odpowiednim czasie” – powiedział Nowakowski podczas webcastu.

Projekt „Hadar” ma docelowo stanowić trzecie IP studia – obok „Wiedźmina” i „Cyberpunk 2077”. W październiku ub.r. ówczesny członek zarządu odpowiedzialny za rozwój biznesu – obecnie co-CEO – Michał Nowakowski informował, że projekt „Hadar” – nowe uniwersum CD Projektu – jest we wczesnej fazie tworzenia jego podstaw, a studio nie tworzy jeszcze gry w tym uniwersum.

Z kolei w raporcie za I półrocze spółka podała, że największe koszty poniesione w ramach prac badawczych dotyczyły właśnie projektu „Hadar”.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews