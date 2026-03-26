Zarząd Cherrypick Games podjął decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Przyczyną jest utrata zdolności do terminowego regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

„Spółka złoży wniosek o ogłoszenie swojej upadłości z uwagi na to, że stała się niewypłacalna w rozumieniu art. 10 Prawa upadłościowego.

Wpływ na podjęcie tej decyzji miały przede wszystkim niższe niż oczekiwane przychody ze sprzedaży gry 'Angst: A Tale of Survival’ oraz przedłużające się negocjacje dotyczące warunków połączenia ze spółką Event Horizon SA (o którym emitent informował w raporcie bieżącym […] z dnia 19 lutego 2026 r.) oraz możliwości dokapitalizowania spółki, przy czym negocjacje dot. połączenia nadal trwają, a ich pozytywne zakończenie może mieć wpływ na podjęcie decyzji o wycofaniu złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości” – czytamy w komunikacie.

Warszawskie studio Cherrypick Games zostało założone w 2014 roku przez weteranów branży gier: Marcina Kwaśnicę i Michała Sroczyńskiego. Najbardziej znane produkcje spółki to m.in.: My Hospital, My Spa Resort, ANGST: A Tale of Survival. W 2017 roku Cherrypick Games zadebiutowała na rynku NewConnect.

