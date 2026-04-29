CI Games odnotowało 5,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 roku wobec 6,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1,79 mln zł wobec 3,92 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 32,55 mln zł wobec 42,87 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Nasza strategia pozostaje skoncentrowana i zdyscyplinowana. 'Lords of the Fallen’ stanowi strategiczne centrum działalności spółki, a naszym celem jest przekształcenie tej marki w wiodącą, długoterminową franczyzę – zarówno w segmencie gier wideo, jak i poza nim. Produkcja 'Lords of the Fallen 2′ przebiega zgodnie z planem i zmierza ku premierze w 2026 roku, wspieranej szeroko zakrojoną kampanią marketingową” – napisał prezes Marek Tymiński w liście do akcjonariuszy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,78 mln zł w 2025 r. wobec 80,79 mln zł rok wcześniej.

Grupa wypracowała w 2025 roku 32,5 mln zł EBITDA, osiągając marżę na poziomie 44,1%, przy zysku netto wynoszącym 5,2 mln zł oraz zysku operacyjnym na poziomie 1,8 mln zł. W 2025 roku Grupa wygenerowała także prawie 73,8 mln zł przychodów netto. Największy udział w przychodach miał „Lords of the Fallen”, odpowiadający za 61% sprzedaży. Istotny wkład wniósł także „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” z udziałem 14%, a portfolio United Label odpowiadało za kolejne 14% przychodów, w tym „Tails of Iron 2” z 8-proc. udziałem, wskazano w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 0,85 mln zł wobec 7,38 mln zł straty rok wcześniej.

CI Games SE to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

Źródło: ISBnews