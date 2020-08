CI Games wypracowało 4,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie br. Rentowność netto grupy wyniosła 18%, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

„Szacunkowe przychody netto grupy w pierwszej połowie br. wyniosły 27,1 mln zł. Według wyliczeń spółki, skonsolidowany zysk brutto wzrósł o 23% w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku. Zysk netto od stycznia do czerwca szacowany jest na 4,9 mln zł, z czego 3,4 mln zł grupa wypracowała w okresie marzec-czerwiec” – podano w komunikacie.

CI Games pracuje aktualnie nad dwoma kluczowymi tytułami – Sniper Ghost Warrior Contracts 2 oraz sequelem gry Lords of the Fallen. Jednocześnie spółka prowadzi intensywne prace nad grą Lords of the Fallen 2 oraz negocjuje potencjalną umowę współwydawniczą z globalnym graczem.

„Mamy za sobą bardzo udany kwartał. Wypracowaliśmy solidną rentowność głównie dzięki dalszej mocnej sprzedaży Sniper Ghost Warrior Contracts. Prace nad kontynuacją gry snajperskiej przebiegają zgodnie z planem. W ciągu najbliższych kilku tygodni będzie miała miejsce premiera pierwszego trailera gry. Pokaże on między innymi nową, kluczową cechę gry oraz miejsce i czas akcji” – powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.

„Wkrótce powiemy więcej o naszych dwóch nowych studiach, które pracują nad projektem Lords of the Fallen 2. Te dwa studia będą miały swoją odrębną tożsamość stąd też i własny brand. Planujemy ogłosić to jeszcze w sierpniu jak tylko zakończymy prace nad ich logo” – dodał Tymiński.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

Źródło: ISBnews