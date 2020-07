CI Games negocjuje warunki umowy współwydawniczej na grę „Lords of the Fallen 2” z dużym, globalnym graczem, poinformowała spółka. Partner jest zainteresowany inwestycją na poziomie przekraczającym 50 mln zł w produkcję gry oraz jej współwydanie.

„Jeśli zostanie zawarta umowa współwydawnicza, to CI Games podzieli się z partnerem zyskiem w proporcjach pół na pół. Prawa do marki oraz do samodzielnego wydania potencjalnej kontynuacji pozostaną po stronie spółki” – powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w osobnym komunikacie.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

