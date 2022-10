Proces przeglądu opcji strategicznych CI Games, uwzględniający pozyskanie inwestora, nabrał tempa po starcie kampanii gry „The Lords of the Fallen”, poinformował prezes Marek Tymiński. Timing dla dual listingu widzi w 2023 roku.

„Po starcie kampanii i prezentacji 'The Lords of the Fallen’ potencjalnym partnerom, proces prowadzony przez DrakeStar w ramach przeglądu opcji strategicznych nabrał tempa. Rozmawiamy z dużymi globalnymi podmiotami. Kiedy dojdziemy do kolejnego, bardziej zaawansowanego etapu, poinformujemy o tym w raporcie bieżącym” – powiedział Tymiński podczas webinaru.

Dodał, że rozważane są różne scenariusze, w tym inwestycje mniejszościowe lub większościowe.

„Niezależnie od tego, co postanowimy, jesteśmy pewni, że decyzja będzie zgodna z interesem wszystkich akcjonariuszy” – zaznaczył prezes.

W kwestii dual listingu w Londynie wskazał jednocześnie, że spółka jest w procesie natomiast szczegóły są objęte tajemnicą.

„Obecnie optymalizujemy timing i widzimy go w 2023” – ocenił Tymiński.

W jego ocenie, aktualnie dla inwestorów w spółkach gamedev istotne jest silne IP, projekty AAA, prawie wszyscy patrzą na live ops/gaas, ponieważ jest to silny trend i obecnie duża część przychodów jest generowana w ten sposób.

„Azjaci patrzą na marki, które rozwijają na Zachodzie, wszyscy szukają silnych zespołów, wysoka efektywność przy produkcji ma duże znaczenie, CI Games od 3 lat rozwija się w tym trendzie” – zaznaczył prezes.

Ponadto podkreślił, że obecnie CI Games nie rozważa pozyskania nowych środków finansowych.

CI Games planuje w zaktualizowanej strategii rozwoju do 2027 r. m.in. nowe IP – „Projekt Scorpio” oraz wydawanie 1-3 tytułów rocznie przez spółkę zależną United Label. Celem planowanych zmian jest poprawa wyników finansowych począwszy od 2023 r.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

Źródło: ISBnews