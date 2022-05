CI Games – właściciel 78,43% akcji w United Label – ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 275 tys. akcji spółki, stanowiących 21,57% kapitału, po cenie 18,02 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski.

„Globalny producent i wydawca gier zaoferuje pozostałym akcjonariuszom cenę nabycia akcji United Label wyższą o 14,7% w stosunku do ceny akcji na zakończenie sesji giełdowej z 16 maja, która wyniosła 15,70 zł. Wartość transakcji opiewa na 4,955 mln zł” – czytamy w komunikacie CI Games.

Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 8 czerwca do 7 lipca br. Planowana data transakcji nabycia akcji to 12 lipca.

„Zamiarem wzywającego jest wycofanie akcji emitenta z obrotu na NewConnect. W tym celu po zakończeniu wezwania lub, w zależności od okoliczności podczas jego trwania wzywający planuje doprowadzić do podjęcia na walnym zgromadzeniu uchwały o wycofaniu akcji emitenta z obrotu na ww. rynku notowań, a następnie wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie stosownego zezwolenia” – czytamy dalej w informacji.

„Pełne posiadanie spółki United Label w ramach grupy CI Games pomoże nam lepiej wspierać dalszy wzrost United Label oraz naszą wspólną społeczność graczy, przy jednoczesnej kontynuacji działań w celu potencjalnego dual-listingu w Londynie. Umożliwi nam to również zwiększyć skalę przyszłych sukcesów grupy kapitałowej poprzez zrównoważone inwestycje we wszystkie cztery filary naszej strategii rozwoju oraz wykorzystać naszą globalną strukturę organizacyjną do dostarczenia najmocniejszego portfolio gier w historii grupy” – skomentował prezes CI Games Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

United Label to globalna platforma wydawnicza dla niezależnych deweloperów gier typu indie. Spółka należy do Grupy CI Games, z którą aktywnie współpracuje.

Źródło: ISBnews