CI Games planuje aktualizację strategii W IV kwartale 2023 r., podała spółka.

„Uważam, że w obecnej strukturze, z projektami, nad którymi pracują nasze studia ze świetnymi zespołami – będziemy nadal w najbliższych latach dynamicznie rosnąć. Nasza pozycja na rynku kapitałowym jest coraz mocniejsza, a inwestorzy wierzą w naszą strategię rozwoju” – powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśla, że „Lords of The Fallen”, którego premierę wyznaczono na 13 października, to pierwszy, duży projekt po transformacji CI Games i jednocześnie jeden z najważniejszych kamieni milowych dla spółki.

CI Games SE to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive); wchodzi w skład indeksu mWIG40.

