CI Games planuje wysłanie gry „Lords of The Fallen” do certyfikacji w lipcu, poinformował ISBtech prezes Marek Tymiński.

„Proces produkcji idzie zgodnie z planem. Wysłanie gry do certyfikacji planowane jest na lipiec” – powiedział ISBtech Tymiński.

Zaprezentowany na Future Game Show nowy zwiastun „Lords of the Fallen” pokazuje działanie dwóch światów gry i osiągnął 1,7 mln odsłon, generując prawie 300 artykułów prasowych. CI Games zapowiada kolejne materiały promocyjne oraz ujawnia nowe szczegóły na temat swojej największej produkcji. Gracze na rozgrywce single-player spędzą ponad 60 godzin, poznając rozbudowany świat i trzy możliwe zakończenia. Sprzedaż preorderów jest zgodna z bazowym scenariuszem.

„Jesteśmy zadowoleni z odbioru ostatniego zwiastuna i jego wysokiej popularności wśród graczy. To kolejny materiał dotyczący 'Lords of the Fallen’, który jest bardzo pozytywnie odbierany przez środowisko gamingowe. Przed nami kolejny, ważny beat w kampanii marketingowej gry. W ciągu kilku najbliższych tygodni zaprezentujemy znacznie dłuższe niż dotychczas video z gameplaya 'Lords of the Fallen’, w którym przybliżymy dużo więcej szczegółów dotyczących gry” – wskazał prezes, cytowany w komunikacie.

Dodał, że studio szacuje, iż gracze z odpowiednim doświadczeniem w gatunku RPG soulslike będą potrzebować ok. 25-30 godzin, aby przejść główną kampanię dla pojedynczego gracza.

„Natomiast kompletne ukończenie tytułu to zapewne więcej niż 60 godzin, gdyż oddamy w ręce graczy rozbudowany, bardzo ciekawy i zarazem unikalny świat, w tym między innymi 3 różne zakończenia i historie poboczne. W dniu premiery zaoferujemy również dopracowany tryb multiplayer” – dodał Tymiński.

Zaznaczył, że po pierwszych tygodniach liczba sprzedanych pre-orderów jest zgodna z bazowym scenariuszem.

„Widzimy natomiast duże pole do wzmocnienia trendu przez między innymi większą konwersję WL na pre-ordery cyfrowe w okresie bliżej premiery. Mamy więcej do udowodnienia niż mocno ustabilizowane duże franczyzy i jesteśmy na to gotowi” – stwierdził prezes.

CI Games podpisał umowę na dystrybucję nośników fizycznych „Lords of the Fallen” na terenie Ameryki Północnej i Południowej z U&I Entertainment.

„To lokalny partner na tym rynku, z którym współpracujemy już od ponad 8 lat. Decyzja rozszerzenia dystrybucji na wszystkie kanały fizyczne na tym rynku podyktowana jest m.in. optymalizacją sprzedaży. Mamy już zakontraktowaną dystrybucję formatu fizycznego na najważniejszych rynkach, wkrótce planujemy podpisać umowy dotyczące kluczowych rynków Azji oraz Australii” – wskazał Tymiński.

Premiera „Lords of the Fallen” odbędzie się 13 października br., jednocześnie na najważniejszych platformach, czyli PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Tytuł znajduje się na 15. miejscu na globalnej liście Top Wishlist platformy Steam oraz 9-tym miejscu na Epic Store.

CI Games SE to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive); wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews