CI Games jest zadowolone z postępów w produkcji gry „Lords of the Fallen II”, a premiera nadal planowana jest na 2026 r., wynika z wpisu prezesa spółki Marka Tymińskiego. Wersja beta produkcji „zbliża się”.

„Lords 2 jest w świetnej formie i w dobrych rękach. Walka jest dopracowana, beta się zbliża. 2026” – napisał Tymiński na swoim profilu na X.

Pod koniec ub.r. Tymiński w rozmowie z ISBtech wskazywał, że CI Games planuje kilka dużych wydarzeń do czasu udostępnienia gry „Lords of the Fallen II” w 2026 r., z kulminacją wydatków marketingowych wokół samej premiery. Od stycznia miała znacząco wzrosnąć intensywność testów gry zarówno pod kątem grywalności, jak i wydajności.

CI Games SE to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

Źródło: ISBnews