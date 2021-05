Gra „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” ukaże się 4 czerwca na PC, PS4, Xbox One i Xbox Series S|X, ale wersja na PS5 będzie dostępna w późniejszym terminie w 2021 r., poinformowało CI Games. Posiadacze nowych konsol Sony mogą spodziewać się darmowej aktualizacji wersji z PS4, podano także.

„Premiera gry na platformy PS4, Xbox X/S/1 oraz PC nie jest zagrożona i odbędzie się 4 czerwca 2021. Jestem zadowolony z zainteresowania grą zarówno na konsole, jak i PC. Widzimy lepszy trend w zakresie składanych preorderów w stosunku do poprzedniej gry. Również poziom wishlist jest istotnie wyżej w stosunku do gry poprzedniej biorąc pod uwagę stan WL najnowszej gry na dziś oraz poziom WL z dnia poprzedzającego premierę poprzedniego tytułu. Cieszę się również z faktu, że gra podoba się branżowym dziennikarzom co widać w artykułach, które ukazały się w tym tygodniu” – powiedział ISBnews prezes CI Games Marek Tymiński.

Przesunięcie premiery gry na konsole PlayStation 5 związane jest z nieoczekiwanymi problemami technicznymi. Jednocześnie CI Games jest pewne stanu i jakości gry na pozostałych platformach, a zespół już pracuje nad zapewnieniem wysokiego standardu rozgrywki na PS5. Ze względu na opóźnienie, CI Games zapowiedziało, że pierwszy większy dodatek do gry (zawierający jedną rozległą mapę oraz nowe zlecenia) będzie dostępny za darmo dla graczy na wszystkich platformach. DLC jest obecnie w produkcji, a więcej informacji na jego temat pojawi się w późniejszym terminie, czytamy w komunikacie.

Dodatkowo, posiadacze zarówno cyfrowej, jak i fizycznej wersji „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” na PS4 otrzymają darmowe, cyfrowe ulepszenie gry do wersji PS5, gdy ta pojawi się na rynku. Na konsolach najnowszej generacji gracze będą mogli korzystać z ulepszonych tekstur i efektów graficznych oraz szybkiego ładowania z dysku SSD, podano także.

„Nie mogliśmy przewidzieć napotkanych problemów. Mogę zapewnić graczy, że bardzo doświadczony, profesjonalny i oddany zespół pracuje wraz z ekspertami Sony oraz dostawcą silnika nad zapewnieniem posiadaczom PS5 najlepszego doświadczenia snajperskiego, na jakie zasługują. Darmowa aktualizacja do wersji na PS5 będzie dostępna zarówno dla posiadaczy fizycznych i cyfrowych wersji na PS4” – dodał producent wykonawczy w CI Games Tobias Heussner, cytowany w komunikacie.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

Źródło: ISBnews