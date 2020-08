CI Games zakończył proces book-buildingu i ustalił ostateczną wielkość emisji na poziomie 21 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I, oferowanych po cenie emisyjnej 1,2 zł. W jej ramach spółka może pozyskać od profesjonalnych inwestorów 25,2 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na produkcję gier w zakresie marek „Lords of the Fallen” oraz „Sniper Ghost Warrior”, podała spółka.

„Z sukcesem zamknęliśmy proces budowania książki popytu na akcje nowej emisji w obrębie wszystkich oferowanych akcji serii I. Zainteresowanie ze strony inwestorów było bardzo duże. Szczególnie cieszę się ze znaczących pakietów, które trafią do inwestorów instytucjonalnych, co jest zgodne z naszymi wcześniejszymi oczekiwaniami i tym co ostatnio komunikowaliśmy” – powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.

Pozyskane z emisji środki spółka przeznaczy na produkcję naszych gier w zakresie dwóch marek – „Lords of the Fallen” oraz „Sniper Ghost Warrior”.

„Po skutecznie przeprowadzonej emisji nie będziemy dążyć do podpisania umowy współwydawniczej, dzięki czemu utrzymamy zdecydowaną większość zysku z gry ‚Lords of the Fallen 2’ po stronie spółki” – dodał Tymiński.

CI Games dokona formalnego przydziału akcji 3 września.

Akcje serii I były oferowane w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki i z zastrzeżeniem ograniczonego prawa pierwszeństwa. Minimalna wartość zapisu wynosiła 0,5 mln zł. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w oferowaniu akcji będzie Trigon Dom Maklerski, przypomniano.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

Źródło: ISBnews