Łączny wolumen sprzedaży gry „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” (SGWC 2) w wersji na platformy Xbox wzrósł w ciągu dwóch dni od dnia premiery (z wyłączeniem pre-orderów) o ok. 177% w stosunku do wyników sprzedaży „Sniper Ghost Warrior Contracts 1” (SGWC 1) w 2019 r. w analogicznym okresie po premierze, podało CI Games.

„Zarząd spółki CI Games […] podaje pierwsze dane dotyczące sprzedaży gry ‚Sniper Ghost Warrior Contracts 2’ w wersji cyfrowej na platformy Xbox (Xbox X/S oraz Xbox One) na wszystkich terytoriach dystrybucji oraz na platformę PlayStation 4 na terytorium Ameryki Północnej i Ameryki Południowej:

1) liczba sprzedanych pre-orderów SGWC 2 łącznie do dnia premiery:

a) wersje na platformy Xbox: wzrost o ok. 42% w stosunku do wyników sprzedaży pre-orderów ‚Sniper Ghost Warrior Contracts 1’ w 2019 r.,

b) wersja na PlayStation 4: wzrost o ok. 27% w stosunku do wyników sprzedaży pre-orderów ‚Sniper Ghost Warrior Contracts 1’ w 2019 r.;

2) łączny wolumen sprzedaży SGWC 2 w ciągu dwóch dni od dnia premiery z wyłączeniem pre-orderów:

a) wersje na platformy XBOX: wzrost o ok. 177% w stosunku do wyników sprzedaży ‚Sniper Ghost Warrior Contracts 1’ w 2019 r.,

b) wersja na PlayStation 4: wzrost o ok. 141% w stosunku do wyników sprzedaży ‚Sniper Ghost Warrior Contracts 1’ w 2019 r.;

3) łączne przychody ze sprzedaży SGWC 2 w ciągu dwóch dni od dnia premiery:

a) wersje na platformy XBOX: wzrost o ok. 211% w stosunku do wyników sprzedaży ‚Sniper Ghost Warrior Contracts 1’ w 2019 r. w analogicznym okresie po premierze,

b) wersja na PlayStation 4: wzrost o ok. 170% w stosunku do wyników sprzedaży ‚Sniper Ghost Warrior Contracts 1’ w 2019 r. w analogicznym okresie po premierze” – czytamy w komunikacie.

Na wzrost przychodów w stosunku do wolumenu sprzedaży w przypadku SGWC 2, porównując do wyników sprzedaży SGWC 1 w analogicznym okresie po premierze, wpływ miały głównie dwa czynniki. Po pierwsze, spółka zaoferowała dwie wersje SGWC 2, tj. wersję podstawową oraz wersję deluxe _(cena wersji deluxe jest wyższa o 10 USD/10 euro od ceny SGWC 2 w wersji podstawowej). Wolumen sprzedaży cyfrowej SGWC 2 w wersji deluxe na konsole w pierwszych dwóch dniach od premiery jest wyższy niż wolumen sprzedaży cyfrowej SGWC 2 w wersji podstawowej. Po drugie, spółka zrezygnowała z dodatkowej promocji cenowej dla graczy w dniu premiery SGWC 2, którą wprowadzono przy okazji premiery SGWC 1 w 2019 r., podsumowano.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

Źródło: ISBnews