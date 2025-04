CI Games ogłosiło premierę „Lords of the Fallen” w wersji 2.0, stanowiącej ostateczne wydania tego RPG akcji, podała spółka.

„Aktualizacja jest dostępna od 17 kwietnia, od godziny 17:00, jako darmowa aktualizacja dla wszystkich graczy na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. W skład aktualizacji wchodzą: darmowy dostęp dla znajomego, pełne współdzielenie postępów w trybie kooperacji, ulepszone systemy walki i poruszania się oraz wiele, wiele więcej. Wersja 2.0 jest zwieńczeniem ponad 50 aktualizacji, tworzonych w oparciu o opinie i sugestie społeczności, które 'Lords of the Fallen’ otrzymało po premierze. Tym samym ta największa aktualizacja umacnia grę jako jedno z najlepszych doświadczeń kooperacyjnych w gatunku souls-like” – czytamy w komunikacie.

CI Games zapowiadało wcześniej na kwiecień br. „bardzo dużą” aktualizację gry.

„’Lords of the Fallen’ w wersji 2.0 to definitywne wydanie gry, zawierające ponad 50 popremierowych aktualizacji. Darmowy dostęp dla znajomego, współdzielenie postępów w trybie kooperacji i wiele innych nowości to nasz sposób na podziękowanie za nieocenione wsparcie, które otrzymaliśmy od społeczności graczy. Mogę przyznać, że gra rozwinęła się o wiele bardziej, niż zakładaliśmy podczas premiery w 2023 roku. To idealny moment dla nowych graczy, by poznać 'Lords of the Fallen’, a dla obecnych fanów, aby w nowym świetle doświadczyć ekscytujących zmian w rozgrywce” – dodał prezes Marek Tymiński.

CI Games SE to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive); wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews