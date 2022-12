Gry „Cooking Simulator” od Big Cheese Studio i mobilny „The Witcher’s Gwent Card” od CD Projekt uzyskały akceptację chińskiego regulatora, podała instytucja na swojej stronie internetowej.

Na liście „Approval Information for Imported Online Games in 2022” pojawiły się łącznie 44 „importowane” na chiński rynek gry. Na pozycji 11. wymieniono „Cooking Simulator”, którego wydawcą na rynek chiński jest Liaoning Electronic Publishing House Co., Ltd. Na tym rynku ma pojawić się wersja PC gry polskiej spółki. „Cooking Simulator” zadebiutował na PC w połowie 2019 r. Od tego czasu produkt jest regularnie rozwijany poprzez udostępnianie płatnych i bezpłatnych dodatków oraz tzw. live ops. Kulinarny symulator dostępny jest także w wersjach konsolowych (na Nintendo Switch, PS 4, Xbox One, a także w usłudze Xbox Game Pass).

Z kolei grę CD Projekt wymieniono na 37. pozycji. Wydawcą „Gwinta” na chińskim rynku jest Jiangsu Phoenix Electronic Audiovisual Publishing House Co., Ltd.

„Informacja o dopuszczeniu dotyczy wersji gry na platformy mobilne. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że w ubiegłym tygodniu na naszych kanałach społecznościowych w Chinach ogłosiliśmy, że nasza umowa o współpracy z chińskim wydawcą 'Gwinta: Wiedźmińskiej Gry Karcianej’ wygaśnie z końcem 2022 r. Serwery gry zostaną wyłączone 31 grudnia, co oznacza, że 'Gwint’ od tego momentu nie będzie już dostępny dla chińskich graczy” – poinformował ISBnews zespół relacji inwestorskich CD Projekt.

Big Cheese Studio to działający od 2018 roku producent i wydawca gier wideo z Łodzi. Większościowym akcjonariuszem Big Cheese Studio jest PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews