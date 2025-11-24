Creepy Jar odnotował 2,61 mln zł jednostkowego zysku netto w III kwartale 2025 roku wobec 3,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 2,09 mln zł wobec 3,28 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,2 mln zł.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,56 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 7,94 mln zł rok wcześniej.

„W III kwartale 2025 r. spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży Green Hell w wysokości 5,6 mln zł wobec 7,9 mln zł w analogicznym okresie 2024 r. Spadek przychodów ze sprzedaży o 30% r/r jest konsekwencją przede wszystkim niższej wartościowo sprzedaży gry na platformie PC/Steam. W III kwartale 2025 r. 59% przychodów netto ze sprzedaży zostało wygenerowanych na platformie PC/Steam, z kolei sprzedaż na konsolach Sony PlayStation i Microsoft Xbox stanowiła 31% przychodów Spółki. Pozostałe 10% stanowią tantiemy od podmiotów, którym spółka udzieliła licencji na portowanie i dystrybucję Green Hell na Nintendo Switch oraz platformy wirtualnej rzeczywistości. Sprzedaż brutto w ujęciu ilościowym w III kwartale 2025 r. na platformy PC/Steam, PlayStation Store i Microsoft Store (wersje gry do których spółka posiada prawa wydawnicze) wyniosła 464 tys. kopii, z czego 57 tys. egzemplarzy na konsolach PlayStation i Xbox” – czytamy w raporcie.

Koszty działalności operacyjnej w III kwartale 2025 r. wyniosły 3,3 mln zł (spadek o 1,3 mln zł, tj. 27% r/r). Największe pozycje stanowiły wynagrodzenia (1,5 mln zł względem 2,1 mln zł rok wcześniej) oraz usługi obce (1,3 mln zł wobec 1,8 mln zł w III kwartale 2024 r.). Koszt Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025 w III kwartale 2025 r. wyniósł 662 tys. zł. Amortyzacja w raportowanym okresie wyniosła ponad 155 tys. zł, podano także.

W III kwartale 2025 r. spółka wypracowała 2,1 mln zł zysku z działalności operacyjnej (spadek o 36% r/r z poziomu 3,3 mln zł) i 2,2 mln zł EBITDA (spadek o 37% r/r z poziomu 3,6 mln zł). Pozwoliło to osiągnąć rentowność EBIT na poziomie 38% i 40% rentowności EBITDA. Zysk netto w raportowanym okresie wyniósł 2,6 mln zł (spadek o 26% r/r), a marża netto wyniosła 47% (wzrost o 2 pkt proc. r/r), podano także.

„Spadki rentowności związane są przede wszystkim z uzyskaniem w bieżącym okresie niższych przychodów ze sprzedaży. W sierpniu 2025 r. minęło 7 lat od dnia premiery Green Hell w formule Early Access na platformie Steam. Do września 2024 r. gra była regularnie rozwijana i wzbogacana o nowy, bezpłatny kontent. Dotychczasowe łączne przychody netto Creepy Jar S.A. z tego IP od rozpoczęcia sprzedaży do końca lipca 2025 r. wyniosły 235 mln zł, przy łącznych bezpośrednich nakładach na produkcję i rozwój tytułu w wysokości ok. 21,4 mln zł (w okresie od rozpoczęcia produkcji do 31 lipca 2025 r.)” – wyjaśniono.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 10,94 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 9,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 19,6 mln zł w porównaniu z 22,79 mln zł rok wcześniej.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. W 2021 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.

Źródło: ISBnews