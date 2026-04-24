W 2025 roku spółka Creepy Jar wypracowała 29,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 17,2 mln zł zysku netto. Wobec bardzo dobrej sytuacji finansowej spółki, zarząd Creepy Jar zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę rekordowej dywidendy w wysokości łącznie blisko 30 mln złotych.

W 2025 roku Creepy Jar wypracował 29,8 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Na ich łączny poziom w ubiegłym roku wpłynęła przede wszystkim niższa sprzedaż Green Hell na platformie PC, co zostało jednak częściowo skompensowane bardzo dobrą sprzedażą gry na PlayStation (udział w programie subskrypcyjnym PlayStation Plus) oraz wyższymi przychodami z wersji VR. Pomimo ich nieznacznego spadku (4% r/r), Spółka osiągnęła 15,9 mln zł zysku z działalności operacyjnej (EBIT), co oznacza wzrost o 14% r/r. Zysk EBITDA w 2025 r. wyniósł 16,7 mln zł, o 10% więcej r/r. Przełożyło się to na wysokie poziomy rentowności: marża EBIT wyniosła 53%, natomiast marża EBITDA 56%. Finalnie w 2025 r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 17,2 mln zł, co oznacza wzrost o 8% r/r i pozwoliło na uzyskanie rentowności netto na poziomie 58%. Na koniec 2025 r. spółka dysponowała 71,7 mln zł krótkoterminowych aktywów finansowych.

Sprzedaż brutto gry Green Hell w ujęciu ilościowym w 2025 roku na platformach PC/Steam, PlayStation Store i Microsoft Store wyniosła 2,58 mln kopii, z czego 0,26 mln przypadło na konsole PlayStation i Xbox. Udział sprzedaży na PC/Steam w przychodach Spółki stanowił 56%, podczas gdy łączny udział konsol PlayStation i Xbox wyniósł 24%. Pozostałe 10% przychodów wygenerowały tantiemy z licencji na Nintendo Switch i platformy VR oraz działalność wydawnicza. Łączna sprzedaż brutto Green Hell na kluczowych platformach (PC/Steam, PlayStation i Xbox) narastająco przekroczyła już poziom 11 mln egzemplarzy.

Początek 2026 roku przyniósł przełomowy moment w rozwoju studia, jakim była premiera drugiej autorskiej produkcji – StarRupture. Gra zadebiutowała w formule Early Access na platformie Steam 6 stycznia 2026 roku i spotkała się z dużym zainteresowaniem globalnej społeczności. W ciągu pierwszej doby po rozpoczęciu sprzedaży tytuł zajął drugie miejsce na liście globalnych bestsellerów Steam. W szczytowym momencie jednocześnie w grze bawiło się ponad 42 tysiące osób, a próg 500 tysięcy sprzedanych kopii brutto został osiągnięty w zaledwie 11 dni od premiery. Szacunkowe przychody brutto ze sprzedaży gry wraz z produktami towarzyszącymi wyniosły na dzień 17 stycznia 2026 roku 8,7 mln USD. Szczegółowe informacje o przychodach uzyskanych ze sprzedaży StarRupture zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2026 r. Budżet produkcyjny StarRupture w formule Early Access wyniósł ok. 42 mln zł.

Obecnie zespół deweloperski Creepy Jar koncentruje się na realizacji opublikowanej roadmapy StarRupture do wersji 1.0. gry. Na początku kwietnia 2026 roku studio udostępniło pierwszy, bezpłatny dodatek (Update 1) rozszerzający zawartość gry.

StarRupture to pierwszoosobowy base-builder z zaawansowanym systemem walki, osadzony w scenerii science-fiction. Gra łączy w sobie kilka bazowych mechanik: budowanie, eksplorację, walkę i zarządzanie zasobami. Akcja gry umiejscowiona jest na obcej planecie dręczonej kataklizmami wywołanymi przez główną gwiazdę – Rupturę. StarRupture jest dostępna w trybie singleplayer lub w trybie kooperacji do czterech graczy. Jego zadaniem jest eksploracja, adaptacja, wydobywanie i gromadzenie zasobów naturalnych, oraz rozbudowa bazy.

Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie jest producentem i wydawcą gier komputerowych przeznaczonych na różne platformy sprzętowe. Studio realizuje produkcje o wysokim stopniu zaawansowania w segmencie gier niezależnych, posiadające cechy tytułów wysokobudżetowych, określane w branży jako Premium Indie. Spółka Creepy Jar notowana jest na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie od 8 kwietnia 2021 roku. Wcześniej, od sierpnia 2018 roku, spółka notowana była na rynku NewConnect.

