Creepy Jar pracuje obecnie nad trybem współpracy (co-op) do gry „StarRupture” i rozważa przeprowadzenie playtestów tego trybu przed premierą early access, poinformował prezes Krzysztof Kwiatek.

„Teraz pracujemy nad trybem co-op. […] Wydajność ma priorytet. Przyjęliśmy taktykę, że nie ustajemy w pracy nad wydajnością: będziemy to robić do early access, będziemy poprawiać to później i podejrzewam, że nawet do wersji 1.0” – powiedział Kwiatek podczas wideokonferencji.

Dodał, że deweloper „bardzo chciałby” przeprowadzić playtesty trybu współpracy, ale praca nad wersją do testów może spowodować zaangażowanie zespołu kosztem wersji premierowej.

„Jeśli się okaże, że praca nad tym buildem playtestowym dla trybu co-op pochłonie zbyt wiele czasu i może zagrozić pracą nad buildem premierowym, to prawdopodobnie nie zrobimy tych playtestów. Na dzień dzisiejszy decyzja jest jeszcze w zawieszeniu” – wskazał Kwiatek.

Dodał ponadto, że na styczniowe wejście gry w fazę early access Creepy Jar zachował jeszcze elementy, których nie pokazał na playtestach.

Wcześniej spółka podała, że data premiery early access gry „StarRupture” w wersji na PC/Steam została wyznaczona na 6 stycznia 2026 r. Według wcześniejszych zapowiedzi, gra ma być „połączeniem base buildingu z elementami eksploracji, walki i zarządzania zasobami na obcej planecie dręczonej serią kataklizmów, które wywołuje centralna gwiazda układu planetarnego”.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. W 2021 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews