Creepy Jar sprzedał ponad 12 mln egzemplarzy gry „Green Hell”, podała spółka.

„Ponad 12 milionów egzemplarzy naszego symulatora przetrwania – Green Hell – zostało sprzedanych na wielu platformach. […] Od samego debiutu gry w Early Access w 2019 roku robimy wszystko, by stworzyć immersyjne doświadczenie, z wieloma poprawkami i aktualizacjami po drodze” – czytamy we wpisie na profilu LinkedIn studia.

Spółka osiągnęła ten rezultat prawie 7 lat po wydaniu early access gry, dodano.

Pod koniec grudnia ubr. spółka podała, że łączna sprzedaż brutto gry „Green Hell” na platformy PC/Steam, PlayStation Store i Microsoft Store (wersje gry, do których Creepy Jar posiada prawa wydawnicze) przekroczyła liczbę 9 mln egzemplarzy.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. W 2021 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.

