Klabater oraz członkowie zarząd spółki Michał Gembicki i Robert Wesołowski zawarli z Domem Maklerskim Navigator umowy lock-up do 30 września 2022 r., podała spółka.

„Akcjonariusze, spółka oraz Dom Maklerski Navigator ustalili czas obowiązywania ograniczeń na okres od dnia zawarcia umów lock-up do dnia 30 września 2022 r. Umowy lock-up przewidują szczegółowe zasady zwolnienia lub ograniczenia zobowiązanych podmiotów z nałożonych na nie obowiązków. Zawarcie umów lock-up potwierdza intencję zapewnienia dodatkowej ochrony interesów inwestorów posiadających akcje spółki, które to akcje mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu” – czytamy w komunikacie.

Klabater to polski wydawca i producent gier wideo, notowany na NewConnect. Spółka ma na swoim koncie wydanie gier „We. The Revolution”, „Heliborne” i „Crossroads Inn” oraz wielu innych na komputery PC oraz konsole. Zespół developerski w tej chwili pracuje nad Moonshine Inc. Spółka oferuje również usługi portingowe przenosząc uznane tytuły z PC na platformy konsolowe.

Źródło: ISBnews