Przychody brutto ze sprzedaży gry „Achilles: Survivor” umożliwiły pełne pokrycie kosztów produkcji gry w niespełna miesiąc od premiery pełnej wersji, podało Dark Point Games.

„Wynik ten wyraźnie przewyższa wcześniejsze założenia budżetowe i stanowi najlepszy rezultat w historii spółki pod względem tempa zwrotu nakładów na produkcję, ale i dynamik sprzedaży gry czy to w formule early access czy przy pełnym wydaniu gry. Zarząd emitenta uważa, iż dzięki planowanym aktualizacjom oraz dodatkom sprzedaż gry 'Achilles: Survivor’ powinna utrzymać się na wysokim poziomie w kolejnych miesiącach” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie premiera gry zwiększyła sprzedaż tytułu „”Achilles: Legends Untold”, co w opinii spółki potwierdza skuteczność działań cross-promocyjnych oraz utrzymujący się długi ogon sprzedażowy pierwszej gry Dark Point Games, dodano.

Szczegółowe dane dotyczące sprzedaży oraz planów dalszego rozwoju zostaną przedstawione w raporcie kwartalnym za III kwartał 2025 r., zapowiedziano także.

Dark Point Games udostępniło pełną wersję gry „Achilles: Survivor” 29 lipca br.

Dark Point Games to polskie studio założone w 2019 roku, tworzące niezależne gry klasy Premium Indie z wykorzystaniem autorskich technologii. Studio realizuje strategię self-publishingu. Debiutancka gra studia, „Achilles: Legends Untold” miała premierę w 2023 r. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2024 r.

Źródło: ISBnews