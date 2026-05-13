Dark Point Games skoncentruje się w najbliższych miesiącach na dalszym rozwoju portfolio gier z uniwersum „Achilles” oraz projektu „Brightfall”, podała spółka. W 2026 r. spółka zamierza wprowadzić co najmniej trzy duże aktualizacje do „Achilles: Survivor”, obejmujące nowe postacie, wyzwania oraz tryby rozgrywki, a także dalsze usprawnienia systemów wspierających komfort gry i długoterminową monetyzację marki.

Z perspektywy strategicznej 2026 r. spółka traktuje jako czas umacniania rozpoznawalności firmy oraz tworzenia nowych źródeł przychodów, zarówno poprzez rozwój istniejących tytułów, jak i przygotowanie kolejnych projektów. Spółka koncentruje się na budowaniu długoterminowej wartości poprzez innowacyjne produkcje, angażowanie społeczności graczy oraz rozwój portfolio, podano.

„W najbliższych miesiącach skoncentrujemy się na dalszym rozwoju uniwersum 'Achilles’, zarówno przez nowe treści, jak i wieloplatformowe wsparcie. Równolegle prowadzimy prace nad naszą nową grą 'Brightfall’ […] 'Achilles’ to jeden z najważniejszych naszych tytułów, nadal widzimy wartość w jego rozwijaniu i dostosowywaniu do oczekiwań graczy oraz potencjału sprzedażowego na kolejnych rynkach w kolejnych latach. Z kolei projekt 'Brightfall’ pozostaje jednym z naszych kluczowych obszarów rozwojowych. Po pozytywnych reakcjach na materiały prezentujące projekt, zdecydowaliśmy się jeszcze wyraźniej skoncentrować zasoby na własnej produkcji” – powiedział prezes Paweł Waszak, cytowany w komunikacie.

Spółka podała też, że w I kw. 2026 r. osiągnęła przychody netto na poziomie 988 tys. zł wobec 939 tys. zł rok wcześniej, dodatni wynik na działalności operacyjnej, a wynik netto wyniósł 55 tys. zł wobec straty netto 189 tys. zł w I kw. 2025 r.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły do 876 tys. zł z 490 tys. zł rok wcześniej.

„Pierwszy kwartał 2026 r. potwierdza kierunek, który konsekwentnie realizujemy. Co istotne, osiągnęliśmy ten rezultat bez wsparcia dotacyjnego i przy blisko dwukrotnie wyższych przepływach operacyjnych. To efekt świadomych decyzji kosztowych i skupienia na tym, co dla spółki najważniejsze” – skomentował prezes.

Dark Point Games to polskie studio założone w 2019 roku, tworzące niezależne gry klasy Premium Indie z wykorzystaniem autorskich technologii. Studio realizuje strategię self-publishingu. Pierwsza gra studia, „Achilles: Legends Untold” miała premierę w 2023 r. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2024 r.

