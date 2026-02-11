Dark Point Games chce udostępnić grę „Brightfall” w trybie early access za ok. 5 miesięcy, poinformował ISBtech prezes Paweł Waszak.

„Premiera 'Brightfall’ w formule early access jest planowana za ok. 5 miesięcy. Projekt znajduje się w intensywnej fazie produkcji” – powiedział ISBtech Waszak.

Dodał, że studio ma w tym projekcie zdefiniowane fundamenty rozgrywki, kierunek artystyczny i „core loop”.

„Koncentrujemy się na dopracowaniu zawartości, stabilności oraz jakości doświadczenia zarówno w trybie jednoosobowym, jak i kooperacyjnym” – dodał prezes.

Gra „Brightfall” to kooperacyjny survival z otwartym światem (1-4 graczy) z elementami roguelite, osadzony w Anglii XVII wieku.

W styczniu Waszak w rozmowie z ISBtech wskazywał, że Dark Point Games planuje co najmniej trzy większe aktualizacje związane z tematycznymi rozszerzeniami gry (DLC) dla „Achilles: Survivor” i wejście tytułu „Brightfall” w early access w tym roku.

Dark Point Games to polskie studio założone w 2019 roku, tworzące niezależne gry klasy Premium Indie z wykorzystaniem autorskich technologii. Studio realizuje strategię self-publishingu. Pierwsza gra studia, „Achilles: Legends Untold” miała premierę w 2023 r. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2024 r.

