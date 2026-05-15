Spółka RockGame, działająca na globalnym rynku gier wideo, zadebiutowała na rynku NewConnect jako czwarty emitent notowany w 2026 r. Tym samym liczba spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu GPW wzrosła do 355, z czego 74 podmioty reprezentują sektor gier. Debiut RockGame potwierdza utrzymujące się zainteresowanie spółek gamingowych pozyskiwaniem kapitału na rynku publicznym, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

„Debiut RockGame wpisuje się w szerszy trend obecności spółek gamingowych na rynku NewConnect, gdzie sektor gier należy do najliczniej reprezentowanych segmentów i obejmuje obecnie 74 podmioty. Rynek ten od lat pozostaje istotnym elementem krajowego rynku kapitałowego, wspierając finansowanie innowacyjnych projektów o międzynarodowym zasięgu oraz rozwój wyspecjalizowanych modeli biznesowych w obszarze nowych technologii. Rynek NewConnect jest alternatywnym systemem obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, funkcjonującym od 2007 roku jako platforma finansowania dla rozwijających się spółek o wysokim potencjale wzrostu, reprezentujących innowacyjne i wyspecjalizowane modele biznesowe” – czytamy w komunikacie.

RockGame to spółka z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w produkcji i wydawaniu gier na komputery osobiste oraz konsole. Na rynek NewConnect wprowadzono łącznie 346 tys. akcji zwykłych na okaziciela spółki RockGame. Przedmiotem obrotu są akcje serii A, B oraz C. Wartość instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu wynosi ponad 7,2 mln zł, natomiast kapitalizacja spółki na moment debiutu została określona na 21,9 mln zł. Istotnym akcjonariuszem RockGame jest PlayWay, spółka notowana na Głównym Rynku GPW, posiadająca 67,05% akcji debiutanta. Funkcję Autoryzowanego Doradcy pełniła Blue Oak Advisory, podano także.

Spółka RockGame została założona w 2019 roku pod nazwą Wastelands i od początku działalności rozwija model oparty na równoległej realizacji wielu projektów oraz budowie zaplecza produkcyjnego, w tym spółek zależnych wspierających proces wytwórczy. Emitent koncentruje się na produkcji gier z segmentu nisko- i średniobudżetowego, dystrybuowanych globalnie w modelu cyfrowym, głównie za pośrednictwem platformy Steam. Strategia spółki zakłada stopniowe zwiększanie skali projektów, dywersyfikację portfolio gatunkowego oraz rozwój kompetencji w zakresie portowania gier na konsole, takie jak Nintendo Switch, Xbox i PlayStation.

