Different Tales planuje wejście na NewConnect, rozważa publiczną emisję nowych akcji w bieżącym roku, poinformował prezes Jacek Brzeziński.

„W 2020 r. spółka pozyskała w ramach emisji udziałów prawie 1,7 mln zł. Wraz z rozwojem studia, zarząd Different Tales rozważa pozyskanie dodatkowego finansowania w postaci emisji nowych akcji – już jako spółka akcyjna. Rozważamy przeprowadzenie oferty publicznej jeszcze w tym roku. Pozyskane finansowanie chcemy przeznaczyć na rozwój gier i ich marketing oraz rozbudowę zespołu. Więcej szczegółów podamy w późniejszym terminie” – powiedział Brzeziński, cytowany w komunikacie.

Spółka nawiązała współpracę z Focus Entertainment – notowanym na paryskiej giełdzie wydawcą i dystrybutorem gier wideo z ponad 20 letnim doświadczeniem. Francuska firma ma na swoim koncie sukcesy takich gier jak Farming Simulator, czy A Plague Tale: Innocence. Na mocy zawartej umowy Different Tales stworzy nowy wysokobudżetowy projekt, łączący grę symulacyjną z unikalną opowieścią. Nawiązana współpraca wpisuje się w założenia strategii Different Tales obejmującej wydawanie gier o budżecie 4 mln euro i więcej, podano także.

„Nawiązana współpraca z Focus Entertainment była jednym z kluczowych założeń naszego planu rozwoju na 2022 rok. Paryska firma od samego początku wydawała się nam idealnym partnerem ze względu na wspólne wartości. Zwrócili uwagę na aspekty projektu, takie jak narracja, które są dla nas bardzo ważne. Ich wielkie zaangażowanie daje nam pewność, że gra będzie lepsza, niż gdybyśmy sami ją opublikowali” – powiedział członek zarządu Different Tales Jakub Radkowski, cytowany w komunikacie.

Different Tales to spółka tworząca gry RPG i indie AAA. Na koncie Different Tales są trzy wydane projekty: Wanderlust: Travel Stories, Wanderlust: Transsiberian oraz Werewolf: The Apocalypse – Heart of The Forest.

Źródło: ISBnews