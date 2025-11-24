Rada nadzorcza CD Projekt powołała na stanowiska członków zarządu kolejnej kadencji (rozpoczynającej się 1 stycznia 2026 r.) Michała Nowakowskiego, Adama Badowskiego, Piotra Nielubowicza, Piotra Karwowskiego, Pawła Zawodnego i Jeremiaha Cohna – z intencją, by w kolejnej kadencji pełnili dotychczasowe role – oraz Karolinę Radziszewską, by jako nowy członek zarządu pełniła rolę Chief People Officer (CPO), podała spółka.

„Karolina Radziszewska […] posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym w zarządzaniu w obszarze HR w dużych międzynarodowych podmiotach. Specjalizuje się w zwiększaniu zaangażowania wśród pracowników w przedsiębiorstwach będących w fazie szybkiego rozwoju organicznego lub na etapie znaczących zmian organizacyjnych. […] Karolina jest związana z Grupą CD Projekt od 2024 roku. Wcześniej pełniła funkcję wiceprezesa ds. zasobów ludzkich w spółce biurowej Skanska na Europę Środkowo-Wschodnią, people director w firmie ConsenSys, a wcześniej, jako dyrektor personalny i członek zarządu w Randstad, odpowiadała za strategię HR i procesy na poziomie regionu EMEA. Zdobywała również doświadczenie w takich firmach jak PwC, ZA Puławy i Hewitt Associates. Jest również członkiem rady nadzorczej spółki Scope Fluidics SA, co nie stanowi działalności konkurencyjnej wobec działalności CD Projekt SA” – czytamy w komunikacie.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews