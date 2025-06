Drago entertainment podpisało z japońską firmą Shochiku umowę wydawniczą dotyczącą gry „Gas Station Simulator” wraz z wszystkimi DLC, podała spółka. Na mocy zawartej umowy wydawca będzie odpowiedzialny za podjęcie działań promocyjnych i marketingowych w celu sprzedaży gry w wersji na PC, na rynku japońskim.

„W ramach powyższych działań oraz w celu dotarcia do możliwie najszerszej liczby graczy wydawca stworzy japońską lokalizację gry, tj. będzie odpowiedzialny za dostosowanie gry do rynku japońskiego, co obejmować będzie w szczególności jej tłumaczenie. Powyższe zdaniem stron przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności gry na tym rynku” – czytamy w komunikacie.

Strony uzgodniły, że wydawcy będzie przysługiwał istotny udział procentowy w przychodach netto ze sprzedaży gry na rynku japońskim, tj. przychodu po odliczeniu prowizji od sprzedaży, opłat pobieranych przez daną platformę, podatków i opłat.

Drago entertainment to producent i deweloper gier wideo, powstały w 1998 r. w Krakowie. Spółka przeszła na rynek główny GPW z NewConnect w 2023 r.

Źródło: ISBnews