Drago entertainment podpisał z Gamedust list intencyjny rozpoczynający negocjacje w zakresie przeniesienia przez Gamedust portu gry „Gas Station Simulator” do świata wirtualnej rzeczywistości (VR), podały spółki.

„Zawarcie listu intencyjnego z Gamedust jest początkiem negocjacji ostatecznych warunków dotyczących portu 'Gas Station Simulator’ w technologii wirtualnej rzeczywistości. Gamedust to doświadczony team, który wydaje nam się odpowiednim partnerem do poprowadzenia tego projektu. Z uwagi na to finalizacja negocjacji jest dla nas priorytetem w tym momencie. Liczymy na to, że cały proces przebiegnie sprawnie i szybko ruszymy z pracami” – powiedziała prezes Drago entertainment Joanna Tynor, cytowana w komunikacie.

List intencyjny określa wstępne warunki współpracy między stronami. O sfinalizowaniu warunków umowy projektowej spółka poinformuje w osobnym raporcie, podkreślono.

„W międzyczasie developerzy cały czas wzbogacają 'Gas Station Simulator’ poprzez dodawanie nowego contentu i wydawanie płatnych i bezpłatnych dodatków. Zapowiedziany ostatnio 'Airstrip’ DLC w ciągu zaledwie 6 dni znalazł się na TOP Wishlist platformy Steam” – czytamy także w komunikacie.

Drago entertainment wyznaczyło wcześniej termin premiery gry „Gas Station Simulator” w wersji na konsole PlayStation, Nintendo Switch oraz Xbox na 20 października 2022 r. Cena za pojedynczy egz. gry została ustalona na 19,99 USD i 19,99 euro.

Globalna premiera tytułu w sklepie Steam (PC) odbyła się 15 września 2021 r. Budżet produkcyjny zwrócił się jej twórcom w 90 minut od premiery.

Drago entertainment powstało w 1998 roku w Krakowie. W 2018 roku do zespołu dołączyli Aleksy Uchański, Maciej Miąsik, Jakub Trzebiński i Mateusz Wcześniak. Wtedy też firma podjęła decyzję o przyjęciu nowej strategii i skoncentrowaniu się na produkcji własnych gier. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w kwietniu 2021 r.

Gamedust to producent gier w segmencie VR, który zadebiutował na NewConnect poprzez odwrotne przejęcie notowanego Inwestycje.pl.

Źródło: ISBnews