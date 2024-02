Drago entertainment zdecydował o przesunięciu premiery gry „Winter Survival” w ramach wczesnego dostępu na platformie Steam na 6 marca br. z planowanego wcześniej 28 lutego, podała spółka.

„Decyzja zarządu wynika z gruntownej analizy opinii graczy oraz dążenia do zaspokojenia jak najszerszej grupy docelowej. Społeczność wyraziła potrzebę dostosowania poziomów trudności gry, co skutkuje koniecznością wprowadzenia nowego trybu 'Adaptable’, umożliwiającego pełne dopasowanie rozgrywki do umiejętności i preferencji gracza, oraz uproszczeniem poziomu 'Explorer’ dla tych, którzy oczekują innego rodzaju wyzwań” – czytamy w komunikacie.

Jak podkreśla spółka, w ostatnich tygodniach tytuł „Winter Survival” odnotował znaczący przyrost wishlisty na platformie Steam, sięgający obecnie ponad 220 tys. zapisów. Podczas ostatniej edycji Steam Next Festiwal demo pobrane zostało ponad 20 tys. razy i taka sama liczba osób dodała tytuł do swojej wishlisty.

„Najnowsze demo 'Wintera’ cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony graczy, co przekłada się na rosnącą liczbę zapisów na wishlistę oraz aktywność podczas playtestów. Naszym priorytetem jest stworzenie jak najbardziej dopracowanego produktu, który usatysfakcjonuje graczy. Bazując na cennych opiniach i sugestiach odbiorców, które pojawiły się podczas prezentacji dema na tegorocznym Festiwalu Steam, podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu opcji dostosowania poziomów trudności i wprowadzeniu korekt w najbardziej newralgicznych mechanikach. Dzięki temu gra będzie odpowiednia dla szerszej publiczności, jednocześnie zachowując charakter wyzwania dla doświadczonych graczy” – powiedziała prezes Joanna Tynor, cytowana w komunikacie.

„Modyfikacje ww. usprawnień wymagały świadomej decyzji przesunięcia daty premiery gry o kilka dni. Da nam to czas na dokładniejsze zbalansowanie gry, aby każdy mógł cieszyć się rozgrywką na najwyższym poziomie. Wierzymy, że ten krok przyczyni się do wzbudzenia jeszcze większego zainteresowania globalnej społeczności i pozwoli osiągnąć satysfakcjonujące wyniki sprzedażowe. Jest to również dogodniejsze okno premierowe w kontekście zapowiedzianych premier tytułów innych studiów” – dodała prezes.

„Winter Survival” to pierwsza gra Drago z gatunku survival i aktualnie największy projekt studia. W ramach projektu gracze zostają przeniesieni do mroźnego rejonu Mount Washington State Park. W rozgrywce czekają wyzwania związane nie tylko z dzikimi zwierzętami i ryzykiem związanym z poruszaniem się po nieznanym terenie, ale także zagrożenia związane z temperaturą czy poszukiwaniem pożywienia i zapasów w przykrytej śniegiem dzikiej krainie, wskazano w materiale.

„Projekt jest jedną z pierwszych gier wydawanych w technologii Unreal Engine 5. Technologia ta pozwala nawet niewielkim zespołom tworzyć gry w jakości, która do niedawna była dostępna tylko dla gier AAA” – wskazano dalej w komunikacie.

Drago entertainemnt pełni przy projekcie rolę producenta oraz wydawcy, posiłkując się pomocą firmy HeartBeat w promocji na rynku chińskim.

Drago entertainment to producent i deweloper gier wideo, powstały w 1998 r. w Krakowie. Spółka przeszła na rynek główny GPW z NewConnect w 2023 r.

Źródło: ISBnews