Draw Distance, notowany na NewConnect producent i wydawca gier niezależnych rozpoczął produkcję samodzielnego dodatku do autorskiej wersji gry opartej na licencjonowanym uniwersum Paradox Interactive – Vampire: The Masquerade – Coteries of New York. Studio planuje premierę Shadows of New York jeszcze w 2020 roku. Dodatek będzie dostępny w wersji na PC (Windows, Mac OS, Linux), Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One.

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York to produkcja z popularnego gatunku visual novel, osadzona w bogatym uniwersum Vampire: The Masquerade. Gra jest zwięzłym, samodzielnym dodatkiem, pozwalającym wcielić się w nową protagonistkę i spojrzeć na wydarzenia fabularne zaprezentowane w podstawowej wersji gry z zupełnie nowej perspektywy. – Podczas gdy Coteries stanowiły ogólne wprowadzenie świata przedstawionego w Piątej Edycji kultowej produkcji RPG, Shadows prezentują bardziej osobistą i unikatową opowieść przeznaczoną dla dojrzałego odbiorcy visual novel. Gra jest odpowiednia zarówno dla weteranów Vampire: The Masquerade, jak i fanów gier narracyjnych – mówi Michał Mielcarek, prezes Draw Distance.

W grze pojawią się nowe postaci, miejsca oraz oryginalna ścieżka dźwiękowa. Gracz wcieli się w postać członkini klanu Lasombra, którego członkowie dla własnego bezpieczeństwa dołączyli w szeregi Camarilli, swoich dawnych wrogów. Będzie prowadził dochodzenie w sprawie okoliczności ostatecznej śmierci lidera Anarchów. Podjęte przez gracza wybory wpłyną na sposób myślenia postaci i w konsekwencji zdecydują o zakończeniu gry.

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York zadebiutuje na PC (Windows, Mac OS, Linux), Nintendo Switch, PS4 oraz Xbox One w 2020 roku.

Od grudnia 2019 podstawowa wersja tytułu – The Masquerade – Coteries of New York, jest dostepna w sprzedaży w wersji na komputery stacjonarne. W dniu premiery zajęła siódme miejsce na liście globalnych bestsellerów oraz była wyróżniana na stronach Steam i GOG. W niecały tydzień odzyskała wszystkie koszty produkcji i marketingu poniesione przez Draw Distance. W marcu projekt trafił także na konsole PS 4 oraz Nintendo Switch. Za niespełna tydzień – 15 kwietnia – gra zadebiutuje na platformie Microsoftu. Od wczoraj trwa cyfrowa przedsprzedaż tej wersji w Xbox Marketplace. – Jesteśmy zadowoleni z informacji dotyczących sprzedaży Coteries of New York na Switchu. Powinniśmy bardzo szybko pokryć wszystkie koszty związane z przygotowaniem wersji konsolowych, tym bardziej że zainteresowanie naszym tytułem rośnie. Czekamy na dane sprzedażowe od Play Station. W najbliższym czasie rozpoczniemy prace nad tłumaczeniami tytułu – informuje Michał Mielcarek.

W Coteries of New York gracze wcielają się w jednego z trzech wampirów, trafiających w sam środek rozgrywki o władzę w Nowym Jorku. Podjęte przez nich wybory znajdą odzwierciedlenie w trakcie gry oraz zadecydują o jej zakończeniu.

Tytuł jest osadzony w licencjonowanym uniwersum Vampire: The Masquerade 5. Edycji. Właścicielem IP jest Paradox Interactive.

Draw Distance to niezależny producent gier wideo z Krakowa, specjalizujący się w produkcji multiplatformowych tytułów z gatunku action-adventure. Spółka powstała w 2009 roku, jej największym udziałowcem jest grupa kapitałowa Bloober Team. Najbardziej znaną produkcją studia jest Serial Cleaner. W grudniu 2019 roku odbyła się premiera Vampire: The Masquerade – Coteries of New York w wersji na PC, która w niecały tydzień zwróciła koszty produkcji i marketingu. Od września 2016 Draw Distance notowana jest na rynku NewConnect.

Paradox Interactive to wydawca i deweloper gier na komputery osobiste, konsole Xbox One oraz Play Station. Studio z siedzibą w Sztokholmie należy do najpopularniejszych wydawców gier w Europie, a jego produkcje znane są z rozmachu oraz dbałości o detale historyczne. Głównymi gatunkami gier pochodzących ze szwedzkiego studia są strategie oraz RPG. W 2015 roku Paradox Interactive wykupiło firmę White Wolf Publishing, nabywając tym samym prawa do Vampire: The Masquarade.

