„Drug Dealer Simulator 2” – flagowy tytuł Movie Games – przekroczył liczbę 250 tys. sprzedanych egzemplarzy na samej platformie Steam, podała spółka.

„’Drug Dealer Simulator 2′ to kontynuacja 'Drug Dealer Simulator’, przeboju z 2020 roku, który znalazł do dziś blisko milion nabywców. DDS2 potrzebował zaledwie około trzech kwartałów, aby osiągnąć kamień milowy 250 tys. egzemplarzy, i to pomimo obecności jak dotąd wyłącznie na platformie sprzedażowej Steam. Gra trafi również na konsole – strona produktu jest już dostępna na PlayStation Store, zaś wkrótce DDS2 zostanie zapowiedziany także na platformie Xbox” – czytamy w komunikacie.

IP „Drug Dealer Simulator” jest aktywnie rozwijane przez Movie Games i współpracujące z wydawcą zespoły. Na 16 kwietnia 2025 r., czyli piątą rocznicę wydania pierwszej gry z serii, zapowiedziana została premiera części pierwszej DDS na platformy Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One.W toku są także prace nad wersją DDS na PlayStation 5, jak również DDS2 na PlayStation 5 i Xbox Series X oraz S, przypomniano.

Niebawem ukaże się także pierwszy płatny dodatek do DDS2 na PC – „Casino DLC”. Prace postępują również nad DDS x Narcos, czyli odsłoną serii, która połączy uniwersum DDS z serialem Netflix. W grze pojawi się postać odgrywana w „Narcos” przez Pedro Pascala.

„Jesteśmy jednym z niewielu wydawców indie, którym udało się stworzyć cieszące się popularnością IP. Zamierzamy rozwijać je w wielu kierunkach, zarówno poprzez wersje na inne platformy, jak i gry typu spin-off i sequele. Gracze jako smaczki dostają również cyfrowe komiksy i inne atrakcje pogłębiające immersję w uniwersum DDS. Szykujemy dla nich jeszcze wiele niespodzianek” – powiedział prezes Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

Movie Games to wywodzący się z Polski globalny wydawca gier wideo. Portfolio Movie Games zawiera gry przygodowe (seria „Lust”), symulatory („Drug Dealer Simulator”, „Gas Station Simulator”, „MythBusters” i „Alaskan Road Truckers”), a także przedstawicieli innych gatunków, takich jak strategia czy first-person shooter. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2018 r., zaś w styczniu 2023 r. przeniosła notowania na rynek

Źródło: ISBnews