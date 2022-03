Polyslash, notowany na NewConnect producent i wydawca gier, poszerza swoje portfolio, nawiązując istotne współprace. Spółka podpisała umowę z Grande Games na stworzenie gry The Neighborhood, czyli humorystycznego symulatora życia w niewielkim miasteczku oraz przejęła od MeanAstronauts tytuł Poly Gangs, który skierowany jest do fanów gier akcji. Karta drugiego tytułu jest już dostępna na platformie Steam.

Do portfolio Polyslash dołączyły dwa nowe tytuły. Pierwszym z nich jest The Neighborhood, który Polyslash tworzy w ramach umowy ze studiem Grande Games, czyli spółki zależnej Ultimate Games. The Neighborhood to humorystyczny symulator życia w miasteczku.Zadaniem gracza jest pokierowanie losami nowego członka lokalnej społeczności. Poznaje on okolicznych sąsiadów, a także ich unikalne historie. Bierze udział w różnych ekscytujących i często zabawnych wydarzeniach. Jednocześnie jednym z głównych zadań gracza jest budowa własnego domu i ogrodu dostosowując go do własnych potrzeb i upodobań. Humorystyczny symulator jest skierowany m.in. do fanów The Sims trafiając zarówno w gusta mężczyzn jak i kobiet.

– W ostatnim czasie nawiązaliśmy istotne współprace, w efekcie których do portfolio Polyslash dołączyły dwa tytuły. Pierwszy z nich to The Neighborhood, czyli gra low-poly docierająca do fanówThe Sims szukających podobnych tytułów. Widzimy ogromny potencjał w symulatorach życia, dlatego zdecydowaliśmy się na produkcję tego tytułu. Grę będą urozmaicać humorystyczne historie, które będą sprawiać, że rozgrywka stanie się jeszcze ciekawsza – komentuje Mateusz Cholewa, Prezes Zarządu Polyslash.

Drugą nową grą w portfolio Polyslash jest Poly Gangs. Spółka podpisała umowę z MeanAstronauts na przejęcie karty Steam, koncepcji i dalszej produkcji w ramach wizji Polyslash. Bohaterem gry jest młodzieniec, który został wplątany w życie gangsterskie. Zadaniem gracza jest pokierowanie życiem młodego przestępcy, w międzyczasie stanie on przed wieloma, trudnymi wyborami, które zadecydują o jego losie. Karta gry jest już dostępna na platformie Steam.

– Przejęliśmy grę Poly Gangs od dewelopera MeanAstronauts, który jest studiem zależnym Playway. Będziemy kontynuować prace nad tytułem dodając wizję Polyslash. Ponadto przy produkcji współpracujemy z Crimson Lion Entertainment, czyli producentem gier posiadającym doświadczony zespół deweloperów. Liczymy, że dzięki m.in. tej współpracy dostarczymy graczom jakościowy tytuł, który zapewni rozgrywkę na wiele godzin – dodaje Mateusz Cholewa.

W 2022 roku krakowski wydawca skupia się na produkcji zapowiedzianych gier. Polyslash kontynuuje prace nad Tribe: Primitive Builder rozbudowywując i udoskonalając zapowiedziany tytuł. Ponadto w ostatnim czasie deweloper podpisał umowę z firmą Space Boat Studios na dokończenie prac nad Tribe: Primitive Builder.

Niedawno Polyslash podsumował 2021 rok odnotowując blisko 2,3 mln zł przychodów netto, co stanowi wzrost o 33 proc. r/r. Spółka w marcu ubiegłego roku wydała grę Mech Mechanic Simulator na PC, natomiast premiera na konsole Xbox i PlayStation odbyła się w drugiej połowie 2021 roku. Ponadto w ubiegłym roku miała miejsce premiera Alchemist Simulator na Nintendo Switch. Spółka odnotowała również zysk netto na poziomie prawie 276 tys. zł.

