Akcjonariusze Ten Square Games – Maciej Popowicz oraz Arkadiusz Pernal po złożeniu zawiadomienia rozpoczną proces przyspieszonej budowy księgi popytu skierowany wyłącznie do wybranych inwestorów (ABB), którego celem będzie sprzedaż przez nich więcej niż łącznie 710 436 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki, stanowiących nie więcej niż 9,78% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz reprezentujących nie więcej niż 9,78% ogólnej liczby głosów, podało Ten Square Games.

„1. Maciej Popowicz oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 504 024 akcji sprzedawanych, stanowiących nie więcej niż 6,94% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce; a

2. Arkadiusz Pernal oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 206 412 akcji sprzedawanych, stanowiących nie więcej niż 2,84% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce” – czytamy w komunikacie.

Rozpoczęcie budowania księgi popytu nastąpi niezwłocznie i może być zakończone w każdym czasie. Cena sprzedaży oraz łączna liczba akcji sprzedawanych zostaną ogłoszone po zamknięciu księgi popytu, podano także.

„Zamiarem akcjonariuszy jest pozostanie strategicznymi inwestorami w spółce i dalsze wspieranie spółki w jej dynamicznym rozwoju. Po zakończeniu ABB i przy założeniu sprzedaży liczby akcji sprzedawanych wskazanej powyżej, Maciej Popowicz będzie posiadać akcje spółki reprezentujące ok 22,2% ogólnej liczby akcji i głosów w spółce, a Arkadiusz Pernal będzie posiadać akcje spółki reprezentujące ok. 11,1% ogólnej liczby akcji i głosów w spółce” – czytamy także.

W związku z ABB, akcjonariusze zobowiązali się wobec Wood & Company Financial Services, a.s. do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych po ABB akcji spółki przez okres 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży akcji sprzedawanych w ramach ABB.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala – twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

Źródło: ISBnews