Epic Games rozwija nowe studio produkcji gier w Polsce, podano w komunikacie. Będzie ono prowadzone przez zespół Plastic, który niedawno dołączył do Epic.

„Epic z przyjemnością ogłasza, że poszerza swój zespół, rozwijając w Polsce nowe studio zajmujące się produkcją gier. Studio skupi się na oryginalnych, samodzielnych projektach, przełamujących granice zarówno pod względem oprawy graficznej, jak i technologii tworzenia gier” – czytamy w komunikacie.

Prace poprowadzi „niewielki, utalentowany zespół”, który przeszedł do Epic ze studia Plastic, znanego z gier „Bound”, „Datura” i „Linger In Shadows”. Twórcy będą ściśle współpracować z działem wydawniczym Epic Games, podano także.

„Pilotowanie rozwoju firmy Epic w Polsce to dla naszego zespołu ogromny zaszczyt. Polska to rozwijający się ośrodek skupiający niezwykle utalentowanych programistów, których potrzebujemy, by opracowywać fantastyczne nowe przygody dla graczy z całego świata” – powiedział dyrektor studia Epic Games Michał Staniszewski, cytowany w komunikacie.

Jak podano, Epic intensywnie rozwija działalność w regionie i poszukuje zdolnych programistów, animatorów i producentów, którzy dołączą do tego interesującego nowego zespołu.

„Od ponad dwudziestu lat zespół Plastic tworzy jedne z najambitniejszych i najbardziej przyszłościowych projektów na demoscenie. Ta grupa niesamowicie zdolnych ludzi stworzyła definiujące gatunki projekty, które wytyczały kierunki rozwoju technologicznego, wykorzystując do maksimum możliwości sprzętowe i dbając o estetykę oraz walory artystyczne. Ogromnie cieszy nas, że dołączyli do naszego zespołu i że możemy wspierać ich rozwój w firmie Epic” – powiedział dyrektor działu wydawniczego Epic Games Hector Sanchez.

Epic Games to amerykańska firma zajmująca się interaktywną rozrywką i dostawca technologii silników 3D (Unreal Engine) z ponad 40 biurami na całym świecie. Epic obsługuje Fortnite, jedną z największych gier na świecie z ponad 350 mln kont.

Źródło: ISBnews