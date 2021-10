Feardemic z grupy Bloober Team ma być samodzielną marką, która będzie rozwijać się poza profil wydawcy gier i zmierzać w kierunku profilu „dystrybutora doświadczeń” dostępnych we wszystkich formach i platformach, poinformował ISBtech CEO Scott Millard.

„Główną misją jest inwestowanie kapitału w projekty, które wpisują się w specjalizację firmy. W miarę ukończenia tych gier, rozszerzą one portfolio produktów premium firmy i zapewnią wiele źródeł przychodów na różnych platformach. Po drugie, co równie ważne, Feardemic będzie samodzielną marką. Nasze portfolio musi wykraczać poza standardowe platformy i współpracować z metawersum tworzonym przez nasze produkty. Nasi przyszli konsumenci są zajęci przemierzaniem światów w środowiskach 3D, spotykaniem się z przyjaciółmi i chodzeniem na koncerty w wirtualnych przestrzeniach. Chcemy, aby ci konsumenci poznali markę Feardemic i zostali wprowadzeni do portfolio firmy w miejscach, które nie są im obce” – powiedział ISBtech Millard.

Zaznaczył, że w efekcie Feardemic musi być czymś więcej niż tylko wydawcą gier, powinien być dystrybutorem doświadczeń dostępnych we wszystkich formach i platformach.

„Nasza społeczność powinna być w stanie móc nas znaleźć wszędzie i musimy być dla nich rozpoznawalni bez względu na to, gdzie i jak zdecydują się na dostęp do naszych treści w przyszłości. Oczekujemy, że w nadchodzących latach Feardemic będzie miał w swoim portfolio zarówno gry, które przemawiają do dzieci, jak i gry, które przemawiają do zagorzałych fanów horrorów. Horror to ogromny rynek, na który zamierzamy wywrzeć duży wpływ w nadchodzącej dekadzie” – dodał CEO.

Wskazał, że Feardemic jest obecnie małym zespołem i ma zwiększać zatrudnienie wraz ze wzrostem marki.

„Ciężko określić harmonogram zatrudnienia, ale obecnie jako działalność czysto wydawnicza, budujemy strukturę firmy przede wszystkim po to, aby świadczyć usługi takie jak marketing, wsparcie produkcji i usługi administracyjne. To nie znaczy, że tak będzie zawsze. Może pewnego dnia nadejdzie odpowiedni moment dla Feardemic, aby prowadzić własne studia i tworzyć własne IP” – podsumował CEO.

Feardemic jest częścią GK Bloober Team. Spółka w 2021 roku rozpoczęła proces usamodzielnienia się i przechodzi transformację, aby stać się jednym z rozpoznawalnych wydawców gier z gatunku horror. Scott Millard, który dołączył do GK Bloober Team w 2019 roku, objął stanowisko prezesa spółki w sierpniu 2021 roku. Wcześniej pełnił funkcję zarządczą w Atari, a następnie w Namco Bandai na region Azji Południowo-Wschodniej i Korei.

Źródło: ISBnews