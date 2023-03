Gamedust prezentuje wyniku IV kwartału 2022 roku, a także podtrzymuje tezę, że w bieżącym roku osiągnie próg rentowności. W planie wydawniczym znajdują się liczne premiery, a po sukcesie ubiegłorocznej emisji spółka na realizację swoich założeń nie planuje dodatkowych emisji akcji.

„Mamy w planach dwie premiery. Jedną naszą, czyli Yupitergrad 2: The Lost Station, która będzie miała premierę w II kwartale 2023 roku, a także drugą wydawniczą naszej spółki-córki – Rooms of Realities, która też będzie miała premierę w II kwartale. Te dwa elementy plus premiery portów i naszego side questa, gry wyścigowej na Nintendo Switch, pozwalają nam absolutnie przyjąć założenia, że ten break even pod koniec roku będziemy mieli osiągnięty” – mówi Paweł Flieger, Prezes Zarządu, Gamedust SA.

